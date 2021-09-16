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Выступления танцевальных дуэтов на ЮГП в Красноярске прерваны из-за технических проблем

Выступления танцевальных дуэтов на ЮГП в Красноярске прерваны из-за технических проблем
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Выступления танцевальных дуэтов с ритм-танцем на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске на льду «Кристалл арены» было прервано из-за технических проблем, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Фигуристы первой группы успели исполнить свои программы. Две российские пары Ирина Хавронина — Дарио Чиризано и Софья Лентьева — Даниил Горелкин входят в это число. Хавронина — Чиризано получили за свой прокат 66.52 балла. Ритм-танец пары Лентьева — Горелкин судьи оценили на 63.70 балла.

После проката дуэта из Кореи Ханна Лим — Е Чен было объявлено, что соревнования танцевальных дуэтов продолжатся после того как юноши покажут короткую программу.

Короткие программы пар и юношей пройдут в запланированное ранее время, по расписанию соревнований.

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