Александра Проклова: Туктамышева вызывает колоссальное уважение тем, как держит планку

Фигуристка, а ныне тренер Александра Проклова рассказала, во сколько лет нужно начинать ставить ученикам элементы ультра-си, а также поделилась мнением о фигуристках сборной России.

«Я считаю, в этом вопросе нет определённого возраста. Когда ребёнок выучил все тройные прыжки и физически готов добавить ещё один оборот в воздухе, тогда и нужно приступать к изучению. Главное, стабильные тройные. А ещё очень важна ментальная готовность. Потому что есть фигуристы, настроенные физически, но им тяжело преодолеть психологический барьер. Ясное дело, чем быстрее ты исполнишь квад, тем быстрее тебя заметят и скажут: «Вау! Она самая младшая из тех, кто покорил четверной лутц, например». Но всё очень индивидуально. Во сколько лет Лиза Туктамышева выучила четверной? У неё, помимо этого прыжка, много козырей и достижений. Есть дети, которые уже в девять лет умеют прыгать все тройные и каскады. А кто-то только в двенадцать освоил каскад.

Кто мне больше всего нравится из современных одиночниц? Ох, сложный вопрос. У нас сейчас такая россыпь шикарных девчонок. Одна краше другой, и очень трудно кого-то выделить. У Саши Трусовой великолепные прыжки. Анечка Щербакова — утончённый лепесточек. Она такая нежная, прямо летит всю свою программу! У Алены Косторной зрелое женское катание, несмотря на юный возраст. У Камилы Валиевой невероятные линии, вращения, растяжка. Лиза Туктамышева вызывает колоссальное уважение тем, как держит планку уже столько лет. Её характер, тройные аксели и техничные прыжки — всё очень чётко, и, думаю, принесёт ещё успех», — приводит слова Прокловой «Матч ТВ».

Александра Проклова была одной из самых многообещающих одиночниц. В свой первый юниорский сезон она завоевала медали Гран-при и заняла четвёртое место на чемпионате России. Но была вынуждена прекратить выступать из-за травмы спины.