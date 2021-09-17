Российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, как уходил из академии «Ангелы Плющенко» вслед за своим тренером Александром Волковым.

На этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске Ковалёв лидирует после кроткой программы.

«Как случился уход из «Ангелов Плющенко»? Всё произошло по обоюдному согласию сторон. Евгений Викторович очень сильно уговаривал нас, говорил, что все будет, как мы скажем, но мы с моим тренером решили, что пойдем дальше своей дорогой. Александр Сергеевич открыл свою академию на катке «Арктика», это метро Новопеределкино. Это большой комплекс, 4 катка, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Александр Сергеевич — тренер, с которым я иду вместе до конца. Я об этом говорил уже давно. С тех пор ничего не поменялось.

Как расстались с Плющенко? Без проблем. Сейчас общаемся как отдельный тренер и отдельный спортсмен. У нас нет никаких конфликтов. Сохранили хорошие отношения. Встречаемся, здороваемся. Например, сюда в Красноярск Евгений Викторович приехал с одиночницей Настей Зининой. Они с Александром Сергеевичем поздоровались, обнялись. Я тоже поздоровался, пожал руку, всё было нормально», — приводит слова Ковалёва Sport24.