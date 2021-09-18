Акатьева исполнила три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе

Российская фигуристка Софья Акатьева исполнила три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске. Акатьева стала победительницей соревнований, в сумме набрав 233,08 балла.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.

В произвольной программе Акатьева выполнила тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов с касанием руками льда, тройной риттбергер, четверной тулуп с касанием руками льда — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц. Судьи оценили прокат Софьи в 157,19 балла.

Отметим, что Акатьева является воспитанницей Этери Тутберидзе. Ранее она первой в России и второй в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.