Российская фигуристка Софья Акатьева исполнила три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске. Акатьева стала победительницей соревнований, в сумме набрав 233,08 балла.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на официальном сайте Первого канала.
В произвольной программе Акатьева выполнила тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов с касанием руками льда, тройной риттбергер, четверной тулуп с касанием руками льда — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц. Судьи оценили прокат Софьи в 157,19 балла.
Отметим, что Акатьева является воспитанницей Этери Тутберидзе. Ранее она первой в России и второй в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.
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