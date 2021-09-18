Бутырская — о Трусовой: желание побеждать так и прёт из неё

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic в США.

«Знаю, что Саша упала с трикселя, но тем не менее выиграла. Я посмотрела и короткую, и произвольную на контрольных прокатах. Конечно, она сейчас готова выступать и бороться за самые высокие места. Сквозь экран чувствуется её энергетика. Желание побеждать так и прёт из неё. Она меня поразила своим взрослым катанием: раньше только прыгала, а сейчас уже начала кататься. Видна целостная программа. Она осмысленно всё делает. Саша — большая умничка. Ничего страшного, что сорвала аксель. Ещё есть время пробовать его на соревнованиях, чтобы потом сделать его там, где он будет особенно нужен для победы. Трусова даже с падением на первом месте, потому что у неё есть запас за счет других элементов и компонентов. Даже если бы она не выиграла короткую, она бы набрала эти недостающие баллы в произвольной. Я уверена на сто процентов, что Саша победит. В данный момент она выглядит лучше всех тех, кто соревнуется с ней в Бостоне», — приводит слова Бутырской «Матч ТВ».