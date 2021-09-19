Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами в танцах на льду на турнире в США

Российская пара 18-летняя Диана Дэвис и 22-летний Глеб Смолкин набрали 115.42 баллов и стали вторыми в произвольном танце на турнире U.S. International Classic, проходящем в США.

Лидерскую позицию удалось сохранить паре из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, чьё выступление оценили в 123,24 балла. Третье место у их соотечественников — Эвы Пэйт и Логан Бай (104,50).

В итоговом зачёте турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами турнира, набрав за два выступления 190.63 баллов, в то время как Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью взяли золото с 207.30 баллами.

Отметим, Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.



Произвольный танец. Результаты



1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 123.24;

2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 115,42;

3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 104,50;

4. Лорэйн Макнамара и Антон Спиридонов (США) – 101,76.

Итоговый результат.



1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 207,30;

2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 190,63;

3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 171,70;

4. Юра Мин и Даниэль Итон (Корея) – 168,28.