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Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами в танцах на льду на турнире в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами в танцах на льду на турнире в США
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Российская пара 18-летняя Диана Дэвис и 22-летний Глеб Смолкин набрали 115.42 баллов и стали вторыми в произвольном танце на турнире U.S. International Classic, проходящем в США.

Лидерскую позицию удалось сохранить паре из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, чьё выступление оценили в 123,24 балла. Третье место у их соотечественников — Эвы Пэйт и Логан Бай (104,50).

В итоговом зачёте турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами турнира, набрав за два выступления 190.63 баллов, в то время как Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью взяли золото с 207.30 баллами.

Отметим, Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Произвольный танец. Результаты

1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 123.24;
2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 115,42;
3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 104,50;
4. Лорэйн Макнамара и Антон Спиридонов (США) – 101,76.

Итоговый результат.

1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 207,30;
2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 190,63;
3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 171,70;
4. Юра Мин и Даниэль Итон (Корея) – 168,28.

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