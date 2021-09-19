Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами в танцах на льду на турнире в США

Российская пара 18-летняя Диана Дэвис и 22-летний Глеб Смолкин набрали 115.42 баллов и стали вторыми в произвольном танце на турнире U.S. International Classic, проходящем в США.
Лидерскую позицию удалось сохранить паре из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, чьё выступление оценили в 123,24 балла. Третье место у их соотечественников — Эвы Пэйт и Логан Бай (104,50).
В итоговом зачёте турнира Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призёрами турнира, набрав за два выступления 190.63 баллов, в то время как Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью взяли золото с 207.30 баллами.
Отметим, Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Произвольный танец. Результаты
1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 123.24;
2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 115,42;
3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 104,50;
4. Лорэйн Макнамара и Антон Спиридонов (США) – 101,76.
Итоговый результат.
1. Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) — 207,30;
2. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия) — 190,63;
3. Эва Пэйт и Логан Бай (США) — 171,70;
4. Юра Мин и Даниэль Итон (Корея) – 168,28.
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