Леонова назвала возможную причину ошибок Трусовой на турнире U.S. International Classic

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic. Воспитанница Этери Тутберидзе выиграла соревнования, набрав 216,80 баллов по итогам короткой и произвольной программ.

«Возможно, сказался перелёт, был маленький перерыв между прокатами и турниром, не успела восстановиться. Ничего страшного. Главные старты всё равно впереди. Трусова сделает выводы и подготовится.

Не думаю, что это может сказаться на уверенности Саши. Пускай, лучше, случится на этом старте, чем на более важном. Нужно ко всему подходить на максимуме. Уже перед самим стартом же понимать, что будешь делать на соревнованиях, а что пока не нужно. Всегда можно убрать. Понижать планку не очень хорошо», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.