Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021, который проходил в США.

«U.S. International Figure Skating Classic 2021. Спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

На турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 подопечная Тутберидзе Александра Трусова, несмотря на неудачный прокат произвольной программы, завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц, а дочь тренера Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным стала серебряным призёром в танцах на льду.