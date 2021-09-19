Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам после турнира в США

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021, который проходил в США.
«U.S. International Figure Skating Classic 2021. Спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
На турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 подопечная Тутберидзе Александра Трусова, несмотря на неудачный прокат произвольной программы, завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц, а дочь тренера Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным стала серебряным призёром в танцах на льду.
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