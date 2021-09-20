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Алёну Савченко возмутили сообщения, что она искала нового партнёра

Алёну Савченко возмутили сообщения, что она искала нового партнёра
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Фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, возмутилась новостью, что она занималась поиском нового партнёра.

Накануне издание Sportschau сообщило, что Савченко приостановила поиск нового партнёра и сосредоточится на тренерской деятельности.

Фото: https://instagram.com/aljonasavchenko?utm_medium=copy_link

«Уважаемые журналисты, меня очень удивила информация, что я искала партнёра. Не могли бы вы уточнить, где и когда я кого-то искала и откуда такие сведения? Даже интересно стало, а то я не в курсе, что кого-то ищу. А если серьёзно, уточняйте, пожалуйста, всегда вашу информацию у меня лично, не основываясь на непроверенных источниках. Я не искала партнёра и не ищу», — написала Савченко в «сториз» своего «инстаграма».

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