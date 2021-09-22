Плющенко — о сыне: у него никогда не бывает «не хочу»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как тренирует своего сына Александра. Также экс-фигурист сравнил своё поведение в роли отца и в роли тренера.
«Отец – это дом, быт, а в тренировочном процессе это тренер. Мы пытаемся это урегулировать, но не всегда получается. Потому что он приезжает, папа пытается найти ласки.
Но он ещё маленький – 8 лет, всё-таки стараюсь его так сильно не душить на тренировочном процессе. Хочется, чтобы у него всё равно было детство, чтобы тренировка была в радость. Но иногда, когда он, бывает, не вкладывается в полную силу, приходится и гаркнуть.
Я старюсь со всеми быть одинаковым. Иногда с Саньком занимаюсь даже не на все 100%, больше внимания уделяю неродным детям.
У него никогда не бывает «не хочу». Такого у нас нет. Я всё равно смотрю за ним, когда он устаёт, например. Нагрузки большие – у нас и общая физическая подготовка, и хореография, и танцы. По две тренировки в день по 1,5 часа на льду, то есть 3 часа на льду в день. Он занимается по 6-8 часов», — рассказал Плющенко в интервью каналу KENG TV.
- 22 сентября 2021
-
00:50
-
00:30
- 21 сентября 2021
-
18:14
-
09:37
-
09:01
-
08:39
-
08:31
-
08:21
- 20 сентября 2021
-
23:55
-
23:11
-
21:23
-
20:27
-
18:57
-
00:55
- 19 сентября 2021
-
23:15
-
19:49
-
19:07
-
18:17
-
16:53
-
12:41
-
11:26
-
11:19
-
10:59
-
09:30
-
04:38
-
04:28
-
02:36
- 18 сентября 2021
-
18:17
-
18:03
-
17:29
-
15:35
-
14:28
-
14:14
-
11:49
-
10:27