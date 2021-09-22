Плющенко — о сыне: у него никогда не бывает «не хочу»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как тренирует своего сына Александра. Также экс-фигурист сравнил своё поведение в роли отца и в роли тренера.

«Отец – это дом, быт, а в тренировочном процессе это тренер. Мы пытаемся это урегулировать, но не всегда получается. Потому что он приезжает, папа пытается найти ласки.

Но он ещё маленький – 8 лет, всё-таки стараюсь его так сильно не душить на тренировочном процессе. Хочется, чтобы у него всё равно было детство, чтобы тренировка была в радость. Но иногда, когда он, бывает, не вкладывается в полную силу, приходится и гаркнуть.

Я старюсь со всеми быть одинаковым. Иногда с Саньком занимаюсь даже не на все 100%, больше внимания уделяю неродным детям.

У него никогда не бывает «не хочу». Такого у нас нет. Я всё равно смотрю за ним, когда он устаёт, например. Нагрузки большие – у нас и общая физическая подготовка, и хореография, и танцы. По две тренировки в день по 1,5 часа на льду, то есть 3 часа на льду в день. Он занимается по 6-8 часов», — рассказал Плющенко в интервью каналу KENG TV.