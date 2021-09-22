Журналистам запретили общаться с фигуристами на этапе Кубка России в Сызрани

22 сентября в Сызрани стартует первый этап Кубка России по фигурному катанию.

На этом этапе журналисты не смогут общаться с фигуристами, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках.

Пресс-центра и микст-зоны на соревнованиях не предусмотрено. Очного общения представителей СМИ со спортсменами на арене не предполагается.

Среди участников соревнования значатся Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, которая одержала победу на турнире U.S. International Figure Skating Classic 2021 недавно прошедшем в США. Этап в Сызрани состоится с 22 по 26 сентября.

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