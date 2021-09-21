Глеб Лутфуллин: Туктамышева — опытная, но вечно молодая спортсменка

Российский фигурист Глеб Лутфуллин, победивший на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, поделился мнением о работе в группе Алексея Мишина.

«Я перешёл в группу Алексея Николаевича Мишина довольно давно, в 2017 году, и мне сразу понравилась атмосфера. У нас все друг друга подбадривают. На тренировках мы все дружные, общительные. И всегда тренеры дают на тренировках что-то новое и интересное, и это превращает рутинную работу в кайф. Когда я перешёл к Мишину, был в полном восторге. Ещё и потому, что в разное время там тренировались мои кумиры. Ягудин, Плющенко, Миша Коляда, Лиза Туктамышева.

Мне нравилось всегда катание Миши. И хотя у него случались срывы, но когда он всё делает на полную катушку, это безумно круто. А Лиза? Я, честно, удивляюсь, как Лиза — опытная, но вечно молодая спортсменка — борется на равных с теми, кто младше её, но владеет сложными элементами и делает их в программах. Когда я вижу выступление Лизы, то испытываю большую гордость за неё», — приводит слова Лутфуллина сайт Федерации фигурного катания на коньках.