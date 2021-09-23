Илья Авербух объяснил, почему рассказывает о личной жизни в соцсетях

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил, почему вместе с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой, рассказывает о личной жизни на своей странице в «Инстаграме».
«Что же до публикаций сплетен – это печально, но с этим, наверное, никак невозможно бороться. Интернет снимает любые табу, и сейчас практически каждый может, что называется, росчерком пера, выдав сумасшедшую, сумасбродную идею, заставить твое имя полоскаться в сети. И вот уже по любой ссылке будут вываливаться не новости о твоей работе, а всякая ерунда. К примеру, нечто подобное случилось, когда родился мой второй сын, Лев Ильич. Он буквально не успел появиться на свет, как уже стал медиаперсоной на какое-то время. Да, это было понятно и ожидаемо: вот оно, обычное человеческое любопытство. Но слухов все равно было так много, что мы с Лизой решили выкладывать сообщения о нашей семье в «Инстаграме». Это наш способ рассказывать миру правду о нас, раз уж она так сильно кого-то интересует. Я бы даже сказал, что это наш способ воспитать потребителей информации: мы сами выступаем первоисточником новостей о нас, чтобы люди могли увидеть, как раздуваются сплетни, слухи и недостоверные публикации и насколько они отличаются от того, что происходит на самом деле», — приводит слова Авербуха «Газета.Ru».
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