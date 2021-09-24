Кондратюк завоевал бронзу Nebelhorn Trophy. В Пекин-2022 едут три одиночника из России

На международном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия) завершились соревнования мужчин-одиночников.
Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место, набрав по сумме двух программ 241,06 балла. После короткой программы Кондратюк шёл пятым, но в произвольной показал второй результат, уступив только победителю — американцу Винсенту Чжоу.
В сезоне-2021/2022 Nebelhorn Trophy получил статус олимпийской квалификации. Чтобы Россия смогла отправить на Игры-2022 трёх фигуристов, Кондратюку необходимо было войти в топ-7.
Напомним, что право России на максимальную квоту завоевали на чемпионате мира — 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко.
Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Мужчины
1. Винсент Чжоу (США) – 284,23
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 243,78
3. Марк Кондратюк (Россия) – 241,06.
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