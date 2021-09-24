Медведева не встала рядом с Загитовой на награждении в «Самбо-70». Фото

Во время праздничного концерта, посвящённого 50-летию школы «Самбо-70», который сегодня, 24 сентября, проходит в Государственном Кремлёвском Дворце, глава организации Ренат Лайшев вручил именитым спортсменам памятные медали.
Среди награждаемых оказались и фигуристки – олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Серебряного призёра Игр-2018 объявили последней, и, подходя к остальным, она заметно растерялась, выбирая место, куда ей вставать.
Евгения встретилась взглядами с уже занявшей своё место Алиной и побежала в другой конец ряда награждаемых.
Медведева даже не осталась на сцене для общего фото, убежав на место ведущей.
Слухи о вражде фигуристок начались после Олимпийских игр — 2018, на которых 15-летняя Загитова победила являвшуюся фавориткой Медведеву. Сами спортсменки не раз заявляли, что поддерживают товарищеские отношения, хотя подругами не являются. Сезон-2021/2022 обе фигуристки пропускают.
- 24 сентября 2021
-
21:49
-
21:34
-
21:23
-
21:08
-
20:48
-
20:35
-
19:59
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
18:05
-
17:25
-
16:35
-
16:33
-
15:32
-
15:13
-
14:53
-
14:28
-
13:41
-
12:23
-
12:04
-
09:08
-
09:05
-
09:02
-
08:57
-
00:01
- 23 сентября 2021
-
23:33
-
22:57
-
22:38
-
22:22
-
22:06
-
21:39
-
21:29
-
20:52
-
20:44