Медведева не встала рядом с Загитовой на награждении в «Самбо-70». Фото

Во время праздничного концерта, посвящённого 50-летию школы «Самбо-70», который сегодня, 24 сентября, проходит в Государственном Кремлёвском Дворце, глава организации Ренат Лайшев вручил именитым спортсменам памятные медали.

Среди награждаемых оказались и фигуристки – олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Серебряного призёра Игр-2018 объявили последней, и, подходя к остальным, она заметно растерялась, выбирая место, куда ей вставать.

Евгения встретилась взглядами с уже занявшей своё место Алиной и побежала в другой конец ряда награждаемых.

Медведева даже не осталась на сцене для общего фото, убежав на место ведущей.

Слухи о вражде фигуристок начались после Олимпийских игр — 2018, на которых 15-летняя Загитова победила являвшуюся фавориткой Медведеву. Сами спортсменки не раз заявляли, что поддерживают товарищеские отношения, хотя подругами не являются. Сезон-2021/2022 обе фигуристки пропускают.