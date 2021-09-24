Татьяна Тарасова отреагировала на успех Марка Кондратюка на Nebelhorn Trophy

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на успешное выступление Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy.
18-летний Кондратюк занял третье место и подтвердил право России отправить на Олимпийские игры – 2022 трёх фигуристов в мужском одиночном катании. Олимпийские лицензии не являются именными, состав сборной будет сформирован после чемпионата страны.
«Будут чемпионат России, чемпионат Европы, этап Гран-при, и он станет доказывать, что может выступить на Олимпиаде. Мальчик молодец, хочется поздравить его и его тренера с очень большим и нужным успехом. Теперь ему нужно дальше работать и тренироваться.
Что касается результата российских мужчин-одиночников на Олимпиаде, то не следует ничего ожидать. Нужно работать, все хорошо это понимают и работают», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
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