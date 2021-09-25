Марк Кондратюк: счастлив, что не подвёл страну и смог подтвердить третью квоту

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал успешное выступление в произвольной программе на турнире Nebelhorn Trophy, что подтвердило право России отправить на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) трёх фигуристов. Кондратюк занял третье место, набрав по сумме двух программ 241,06 балла.

«Понимал, что выполнил свою задачу, когда два сальхова сделал. Думал: всё хорошо… Я благодарен всем и считаю честью, что меня отправили на этот турнир. И я не подвёл страну и смог подтвердить третью квоту. Где-то элементы были не совсем доделаны, где-то вылезали ошибки, но главную задачу я выполнил. Я счастлив!» — приводит слова Кондратюка пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Право России отправить на Олимпиаду-2022 трёх фигуристов завоевали на чемпионате мира — 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко.