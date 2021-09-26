Александр Самарин показал фото в образе из короткой программы «Матрица»

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин подвёл итоги своего выступления на первом турнире в сезоне.
Самарин стал победителем первого этапа Кубка России в Сызрани, показав свой фирменный дорогостоящий каскад четверной лутц – тройной тулуп. За короткую программу под саундтрек из фильма «Матрица» Самарин получил более 100 баллов.
«Неделя выдалась довольно плотной и насыщенной. Спасибо всем, кто болел и поддерживал в эти дни. Спасибо моя команда – Светлана Соколовская Тим. Начали!» — написал Самарин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Александра Самарина в «Инстаграме».
Сезон- 2020/2021 сложился для Самарина неудачно – он восстанавливался от травм. С самого начала олимпийского сезона Александр показал, что вступил в борьбу за путёвку на Игры в Пекине.
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