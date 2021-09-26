Петросян — о победе на этапе Гран-при: чувствовала большую честь выступать за Россию

Российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала победу на пятом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне.

«Так как в Любляне был мой второй этап Гран-при, волнения было меньше. Легче шли все тренировки, легче было настроиться на прокат. Выходила на старт практически спокойно.

В дальнейшем хотелось бы стабилизировать четверной тулуп, прибавить в скольжении и презентации, катать смелее и эмоциональнее. По приезде продолжу работать над этим.

Эмоции от победы были самые позитивные. Чувствовала большую честь выступать за Россию. Когда поднимается твой флаг, и ты поешь гимн, всё это будоражит и остаются самые яркие впечатления.

Также я осталась в восторге от Любляны. Много гуляла и много чего посмотрела», — приводит слова Петросян пресс-служба ФФККР.