Хавьер Фернандес показал фото с «самой очаровательной» Медведевой. Евгения отреагировала

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес показал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Фернандес изображён вместе с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.

«Самая очаровательная фигуристка, которую только можно найти. Было очень приятно увидеться с тобой! Скучаю по тебе, мой друг», — подписал он фото.

«Для меня было подарком увидеть тебя снова, Хави! Тоже по тебе скучаю», — написала Медведева в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Фернандеса.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!