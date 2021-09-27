Хавьер Фернандес показал фото с «самой очаровательной» Медведевой. Евгения отреагировала
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Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес показал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Фернандес изображён вместе с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.
«Самая очаровательная фигуристка, которую только можно найти. Было очень приятно увидеться с тобой! Скучаю по тебе, мой друг», — подписал он фото.
«Для меня было подарком увидеть тебя снова, Хави! Тоже по тебе скучаю», — написала Медведева в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хавьера Фернандеса.
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