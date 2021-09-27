Илья Авербух ответил, есть ли конфликт между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, есть ли конфликт между олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Загитова и Медведева примут участие в очередном сезоне шоу Авербуха под названием «Ледниковый период»: Алина — в качестве ведущей, Евгения — как участница.

«Что же касается Загитовой и Медведевой — никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль. Алина остаётся ведущей, она заметно выросла за прошлый сезон в профессиональном плане. Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для неё это новый опыт», — приводятся слова Авербуха на сайте Первого канала.

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