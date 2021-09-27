«Мы дали ей путёвку в жизнь». Лайшев ответил на обвинения в недооценке Загитовой

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу якобы недооценки олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Ранее Лайшев заявил, что у Евгении Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, так как она «девочка московская».

«Мои слова про дикцию? У Медведевой она лучше, вот и всё. Не вижу никаких проблем. То, что фанаты Алины думают, что я более благосклонно отношусь к Медведевой и недооцениваю Загитову, — чушь. Нет такого, что кто-то для меня лучше. Да и сами подумайте: я татарин, Алина — татарка… И что теперь? У меня должно быть больше благосклонности к татарам? Глупости.

Давайте не забывать, что «Самбо-70» дала Загитовой путёвку в жизнь, без помощи школы она вряд ли бы тренировалась и хорошо себя чувствовала. Мы же стараемся для неё… Мои слова направлены исключительно для того, чтобы Алина стала лучше», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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