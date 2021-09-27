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Лайшев ответил Загитовой. Фигуристка ранее высмеяла его слова про «дикцию»

Лайшев ответил Загитовой. Фигуристка ранее высмеяла его слова про «дикцию»
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал ответ Алины Загитовой на его слова о дикции. Ранее Лайшев заявил, что у Евгении Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, так как она «девочка московская», а Алина с юмором ответила, показав, как работает над дикцией.

«Скажу честно: видео Загитовой, где она работает над «московской» речью», не видел. Не знаю, обиделась она или нет.

Поймите, я не желаю зла: хочу, чтобы она развивалась, ведь Алине от этого будет только лучше. Мне как учителю и педагогу можно об этом говорить. Мы обязательно обсудим данную ситуацию с ней: не всё так страшно, как все думают», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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