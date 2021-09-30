Милохин не удержал Медведеву, Загитова блистала на льду. Яркие фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки финального выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом и борется за звание лучшего дуэта проекта. Решения принимает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой, в который входят: Максим Траньков, Аделина Сотникова, Татьяна Навка и Дмитрий Хрусталёв. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин прокомментировал инцидент в первый день съёмок шоу, когда тиктокер Даня Милохин уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«У Дани всё равно нет какой-то стеснительности, он абсолютно свободен и делает то, что велит ему его сердце. Возможно, это и повлекло падение пары в дебютном прокате. Хотя на тренировках его и близко ни разу не было! А я ходил на тренировки и видел ребят. Пусть они сейчас предстали такими», — цитирует Ягудина Sport24.

Лучшие кадры с 1-го выпуска ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.