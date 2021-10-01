Александр Энберт: профессиональный спорт мне противопоказан

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, почему в конце февраля 2020 года вынужден был завершить спортивную карьеру в профессиональном спорте и теперь выступает только в шоу.
«Здоровье — это немножко личное. Но я не мог не поделиться, из-за чего я закончил. Очень люблю своих болельщиков — много их или мало, неважно. И я просто не мог закончить и сказать: всем спасибо, я ухожу. Потому что люди болели, они переживали, писали мне сообщения, дарили подарки. Именно для них я рассказал, в чём было дело. Я готов объяснить это всем — проблемы были с сердцем. Ничего серьёзного, но глобальные нагрузки мне просто противопоказаны. Мне не назначено никакого лечения, кроме как не доводить пульс до 220. Никаких операций, никакого медикаментозного лечения, я живу обычной жизнью. Но профессиональный спорт мне противопоказан. Врачи сказали: наверное, ты дошёл до такого предела, когда следующий шаг – это уже опасно, мы не можем тебе позволить делать следующие шаги», — приводит слова Энберта «Комсомольская правда».
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