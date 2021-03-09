«Слёзы подступили, губы задрожали». Красивая история любви звезды «Ледникового периода»

Часто успешные спортсмены не могут найти себя в жизни без постоянных тренировок и соревнований. Но это точно не про Александра Энберта. Во время карьеры у призёра чемпионата мира и Олимпийских игр не было и половины той популярности, которая обрушилась на него сейчас.

Настоящую славу Энберту принёс триумф на «Ледниковом периоде» в дуэте с актрисой Ольгой Кузьминой. Молодые люди смотрятся вместе настолько органично, что многие зрители заподозрили их в романе. Однако поклонники Александра знают, что рядом с ним уже больше 10 лет красавица-модель по имени Алеся. А после ухода из спорта Александр наконец отважился на предложение руки и сердца.



Так почему же влюблённые сыграли свадьбу только спустя год после официального заключения брака?

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Знакомство на чемпионате России

Жизнь Александра Энберта всегда была связана с фигурным катанием. Даже свою возлюбленную он встретил на чемпионате России в Санкт-Петербурге в 2007 году. Фигурист в том соревновании участия не принимал. Он был ещё в юниорах и катался в паре с Ксенией Озеровой, а на турнир пришёл в качестве зрителя. Тогда один из друзей Александра представил ему красивую девушку — Алесю Данчук. Энберт влюбился в эффектную шатенку с первого взгляда, но Алеся просто улыбнулась и прошла мимо.



Следующая встреча произошла спустя год на дне рождения общей знакомой. Александр приехал в разгар вечеринки и сел напротив Алеси. Девушка удивилась тому, как за год изменился фигурист, и сразу подумала: «А Энберт повзрослел!». В тот вечер Алеся и Александр не расставались: они разговаривали, танцевали, обнимались. Данчук хотелось, чтобы выходные не заканчивались, но вскоре ей пришлось вернуться домой в Москву.

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Ради возлюбленного Данчук уехала из Москвы

После этого вечера влюблённые начали постоянно переписываться. Первое свидание не заставило себя ждать — Энберт пригласил Алесю к себе на день рождения в ресторан. Девушка быстро собрала вещи в Петербург и с нетерпением ждала встречи. Данчук так старалась над своим образом и долго подбирала наряд, что опоздала… на три часа! По словам девушки, Александр до сих пор припоминает ей тот случай. Однако на развитие отношений непунктуальность девушки не повлияла. Каждую неделю Алеся моталась к любимому из Москвы в Санкт-Петербург, а спустя пару месяцев таких путешествий решилась на переезд.

Данчук сказала родителям, что встретила мужчину мечты и теперь будет жить в Северной столице. Отец порыв души 20-летней дочери не оценил и заблокировал ей все банковские карточки, но и это не остановило её от важного шага в жизни. Спустя полгода свиданий Александр и Алеся стали жить вместе.

С тех пор Алеся всегда рядом с Александром. У неё успешно получается совмещать личную жизнь с карьерой. Данчук участвовала в конкурсах красоты, выучила несколько языков, работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и успешно развивает свой блог.

«Поняла всё сразу, как его увидела»

Карьера Энберта складывалась непросто: травмы, смена партнёрш, долгий путь к признанию и большим наградам. Всё это время Алеся была рядом и поддерживала возлюбленного, однако регистрировать отношения фигурист и его девушка не спешили. В 2020 году Энберту пришлось уйти из спорта из-за серьёзных проблем со здоровьем. У Александра и его партнёрши Натальи Забияко оставалось много нереализованных амбиций, в том числе мечты о второй Олимпиаде. Поэтому вынужденный уход из спорта Энберт воспринял болезненно, чувствовал внутренний протест. Преодолеть трудный период и найти новые цели в жизни фигуристу помогла Алеся.

Спустя всего три дня после объявления Александра о завершении карьеры Энберт и Данчук расписались. К тому моменту они встречались уже больше десяти лет, но поступок любимого для Алеси всё равно стал неожиданностью. В день рождения Данчук Энберт пригласил её в ресторан.



«Вечером ко мне приехал просто принц на белом BMW: машина блестит, розы шикарные, одет с иголочки и странно молчалив. Обычно мы не можем остановиться, болтая друг с другом, а тут какое-то напряжение! Именно в то мгновенье я поняла всё сразу, как только его увидела», — рассказывала Данчук.

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Этот вечер Алеся запомнила во всех деталях. И хотя она уже догадывалась о планах Александра, заветный вопрос всё равно вызвал у неё бурю эмоций.



«Никогда не думала, что меня так парализуют эти четыре слова. Хотя и так всё понятно, но эта простая фраза: «Ты выйдешь за меня?»… Слёзы подступили, губы задрожали. Конечно, я сказала: «Да!». Хотя, на самом деле, это самое заветное «да» я сказала симпатичному 19-летнему парню, который сел напротив меня 12 лет назад», — признавалась девушка.

Отложенное торжество

Для регистрации Энберт и Данчук выбрали необычный день — 29 февраля. Жених и невеста ненадолго сбежали в Петербург и расписались в ЗАГСе Петроградского района, мимо которого часто гуляли. Из-за коронавируса Александру и Алесе пришлось отложить праздничную церемонию. За это время Энберт вместе с актрисой Ольгой Кузьминой успел выиграть «Ледниковый период» и стать одной из самых узнаваемых звёзд фигурного катания.



Спустя год после официального бракосочетания Алеся и Александр всё-таки смогли устроить свадебную церемонию. Торжество прошло в центре Москвы. До прихода гостей возлюбленные снялись в романтичной фотосессии, а затем отправились в ресторан, где разделили счастье с родными и близкими.



«Сегодня мы с Лесенькой празднуем нашу свадьбу! Красивые, нарядные, с друзьями и в красивом месте! Мы просто счастливы! В этот день я хочу пожелать счастья всем-всем-всем! Любите друг друга!» — делился эмоциями Александр.

На свадьбе присутствовало 30 гостей, среди которых были и люди из мира фигурного катания. Торжество посетили тренеры Нина Мозер, Владислав Жовнирский и Татьяна Дручинина, а также олимпийские чемпионы Фёдор Климов и Татьяна Волосожар.



Окончание карьеры подтолкнуло Александра к решительным действиям и побудило узаконить отношения с девушкой, которая делала его счастливым и помогала преодолевать невзгоды в течение 10 лет. Красивая история любви Энберта и Данчук продолжается.



«Моя поддержка и опора во всех начинаниях», — любит говорить Энберт про свою супругу.