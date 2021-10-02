Маргарита Мамун: фигурного катания в моей жизни стало даже больше, чем вы думаете

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун намекнула, что могла принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Она училась фигурному катанию под руководством хореографа и продюсера шоу Ильи Авербуха.
«Фигурного катания в моей жизни стало даже больше, чем вы думаете. Мне очень нравилось это нелёгкое дело, и порой у меня даже хорошо получалось. Но, к сожалению, гимнастические травмы, а если точнее, больная стопа, не позволила принять участие… Возможно, когда-нибудь», — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Ранее в сезоне-2021/2022 Мамун в паре с Максимом Траньковым удачно дебютировала в качестве ведущей контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске.
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