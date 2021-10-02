Композитор Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку

Композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, рассказал, кто из них лучше всего чувствует музыку.

«Из современных фигуристов лучше всего чувствует музыку Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Настя Мишина и Саша Галлямов. А в целом, знаете, в чём краеугольный камень музыки в фигурном катании? Зритель должен чувствовать и понимать, что происходит в программе. Музыка должна гармонировать с движениями фигуристов и быть неотъемлемой частью их выступления. Тогда получатся и спорт, и искусство.

Елизавета Туктамышева каждый сезон внедряет самобытную музыку, она большая молодец! Всё время идет вперёд, её музыкальный выбор — всегда в числе лучших. Так и надо двигаться», — приводит слова Гольдштейна «Матч ТВ».