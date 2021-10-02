Композитор Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку
Поделиться
Композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, рассказал, кто из них лучше всего чувствует музыку.
«Из современных фигуристов лучше всего чувствует музыку Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Настя Мишина и Саша Галлямов. А в целом, знаете, в чём краеугольный камень музыки в фигурном катании? Зритель должен чувствовать и понимать, что происходит в программе. Музыка должна гармонировать с движениями фигуристов и быть неотъемлемой частью их выступления. Тогда получатся и спорт, и искусство.
Елизавета Туктамышева каждый сезон внедряет самобытную музыку, она большая молодец! Всё время идет вперёд, её музыкальный выбор — всегда в числе лучших. Так и надо двигаться», — приводит слова Гольдштейна «Матч ТВ».
Комментарии
- 2 октября 2021
-
10:23
-
10:08
-
00:59
-
00:21
- 1 октября 2021
-
21:23
-
20:02
-
19:54
-
17:16
-
12:41
-
11:10
-
09:17
-
09:10
-
08:12
-
08:07
- 30 сентября 2021
-
21:22
-
20:41
-
17:59
-
17:52
-
16:12
-
15:05
-
12:56
-
11:07
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:47
-
08:39
- 29 сентября 2021
-
18:54
-
18:25
-
16:47
-
16:44
-
14:53
-
13:10
-
10:43
-
10:24
Партнерский контент