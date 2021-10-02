Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Композитор Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку

Композитор Гольдштейн назвал российских фигуристов, которые лучше всего чувствуют музыку
Комментарии

Композитор Александр Гольдштейн, работающий с фигуристами, рассказал, кто из них лучше всего чувствует музыку.

«Из современных фигуристов лучше всего чувствует музыку Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Щербакова, Настя Мишина и Саша Галлямов. А в целом, знаете, в чём краеугольный камень музыки в фигурном катании? Зритель должен чувствовать и понимать, что происходит в программе. Музыка должна гармонировать с движениями фигуристов и быть неотъемлемой частью их выступления. Тогда получатся и спорт, и искусство.

Елизавета Туктамышева каждый сезон внедряет самобытную музыку, она большая молодец! Всё время идет вперёд, её музыкальный выбор — всегда в числе лучших. Так и надо двигаться», — приводит слова Гольдштейна «Матч ТВ».

Новость по теме
«Шаг назад». Композитор Гольдштейн раскритиковал музыку в программе Тарасовой и Морозова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021