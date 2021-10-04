Журова высказалась о словах фигуристки, уехавшей из России

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова бывшей российской фигуристки Екатерины Кураковой, которая сейчас выступает за сборную Польши.

Куракова ранее заявила, что российская сторона пыталась заблокировать её переход в иностранную команду.

«Наверное, каждый случай стоит рассматривать отдельно. Федерация вправе принимать решение, насколько спортсмен перспективен. В принципе, не помню, чтобы у нас сильно блокировали кого-то, кто хотел.

Здесь есть политический момент: бывает, что после того, как федерация легко оформила спортсмену переход и у него всё получилось в другой стране, общественность начинает ругаться: как позволили, как отпустили, как разрешили уехать? Поэтому федерации анализируют, насколько спортсмен может выступать на родине.

У нас в одиночном катании сейчас какая конкуренция – это же нереально! Надо, чтобы на Олимпиаду попасть, быть на голову сильнее остальных.

Надо понимать, что в женском одиночном катании, если ты не вытворяешь то, что сейчас делают на льду девчонки, шансов попасть на Олимпиаду у тебя нет. Некоторые люди говорят, что у них нет претензий на олимпийскую медаль, но в России история не про участие – это исключительно про первую тройку», – цитирует Журову Газета.ру.