Пара Степанова/Букин снялась с турнира Finlandia Trophy 2021

Российская пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, выступающая в танцах на льду, снялась с международного турнира Finlandia Trophy 2021, который пройдёт с 6 по 10 октября в Эспоо (Финляндия).
«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно.
Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин. Такой вариант нас тоже не пугает: уже был опыт два года назад, когда Сашу мучили проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап Гран-при Skate America, где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — приводит RT слова тренера фигуристов Ирины Жук.
Finlandia Trophy проводится ежегодно с 1995 года. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей у женщин стала Алёна Косторная, а Елизавета Туктамышева завоевала серебро.
- 5 октября 2021
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45
-
22:24
-
22:04
-
18:39
-
16:26
-
15:17
-
11:08
-
10:56
-
09:00
-
08:43
- 3 октября 2021
-
18:39
-
16:50
-
16:39
-
10:40
-
10:38
-
09:58
-
01:03
-
00:47
- 2 октября 2021
-
21:45
-
21:31
-
19:01
-
18:27
-
17:18
-
16:36
-
16:00
-
14:37
-
11:05
-
10:23
-
10:08
-
00:59
-
00:21
- 1 октября 2021
-
21:23
-
20:02