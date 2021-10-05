Пара Степанова/Букин снялась с турнира Finlandia Trophy 2021

Российская пара фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, выступающая в танцах на льду, снялась с международного турнира Finlandia Trophy 2021, который пройдёт с 6 по 10 октября в Эспоо (Финляндия).

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно.

Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин. Такой вариант нас тоже не пугает: уже был опыт два года назад, когда Сашу мучили проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап Гран-при Skate America, где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — приводит RT слова тренера фигуристов Ирины Жук.

Finlandia Trophy проводится ежегодно с 1995 года. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса, в 2019-м победительницей у женщин стала Алёна Косторная, а Елизавета Туктамышева завоевала серебро.