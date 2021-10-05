Медведева прокомментировала тату Милохина, на которой изображён медвежонок в коньках

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева поделилась реакцией на новую татуировку своего партнёра по телешоу «Ледниковый период» блогера Дани Милохина. На ней изображён медвежонок в коньках. На одном из коньков красуется надпись «Жека». На животе у медвежонка другая фраза «Люблю Даню».

Фото доступно в «инстаграме» engi.drine.

«Я была в шоке и даже попросила кусочек свести. Какой именно? Надпись на животе. Ну да ладно, его тело — его дело, поэтому пусть будет», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Фигурка».



Участников телепроекта «Ледниковый период» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм.



Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.