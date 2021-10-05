Дрозд: не хочется быть голословным, но цели у нас с Абашкиной очень высокие

Российский фигурист Павел Дрозд рассказал о планах на ближайшее будущее. С нового сезона времени 25-летний спортсмен выступает в дуэте с Анжеликой Абашкиной.
«Учитывая, что мы оба прошли большой путь в спорте, как пара мы совсем новая. Наша цель – заявить о себе. Впереди новый олимпийский цикл, и цели у нас очень высокие, просто не хочется быть голословными. Хотим доказать делом.
Постараемся выжать максимум из этого сезона и войти в олимпийский цикл в новом статусе. Мы планировали выступить на челленджере в Пекине, но туда в связи с ограничениями поехать, возможно, не получится. Поэтому первым международным стартом, скорее всего, будет Минск. Смотрим, пока еще не решено. И отправимся на третий этап Кубка России в Сочи», — цитирует Дрозда «Матч ТВ».
Абашкина до 2018 года представляла Францию вместе с Луи Тороном. Этот дуэт поднимался на пьедестал взрослого чемпионата Франции и выступал на чемпионате Европы-2018, где занял 16-е место.
Дрозд вместе с Аллой Лободой был призёром юниорского чемпионата мира, а затем в течение сезона катался в дуэте с Ксенией Конкиной.
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