Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дрозд: не хочется быть голословным, но цели у нас с Абашкиной очень высокие

Дрозд: не хочется быть голословным, но цели у нас с Абашкиной очень высокие
Комментарии

Российский фигурист Павел Дрозд рассказал о планах на ближайшее будущее. С нового сезона времени 25-летний спортсмен выступает в дуэте с Анжеликой Абашкиной.

«Учитывая, что мы оба прошли большой путь в спорте, как пара мы совсем новая. Наша цель – заявить о себе. Впереди новый олимпийский цикл, и цели у нас очень высокие, просто не хочется быть голословными. Хотим доказать делом.

Постараемся выжать максимум из этого сезона и войти в олимпийский цикл в новом статусе. Мы планировали выступить на челленджере в Пекине, но туда в связи с ограничениями поехать, возможно, не получится. Поэтому первым международным стартом, скорее всего, будет Минск. Смотрим, пока еще не решено. И отправимся на третий этап Кубка России в Сочи», — цитирует Дрозда «Матч ТВ».

Абашкина до 2018 года представляла Францию вместе с Луи Тороном. Этот дуэт поднимался на пьедестал взрослого чемпионата Франции и выступал на чемпионате Европы-2018, где занял 16-е место.

Дрозд вместе с Аллой Лободой был призёром юниорского чемпионата мира, а затем в течение сезона катался в дуэте с Ксенией Конкиной.

Новость по теме
Бывшая французская фигуристка Абашкина: было приятно впервые выступить за Россию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021