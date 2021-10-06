Кондратюк: планирую включить в программу четверной риттбергер

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о планах на ближайшее будущее.
«В конце октября еду в Казахстан на мемориал Дениса Тена. В планах там — показать четверной риттбергер.
Речь пока только о короткой программе. Хочу показать там риттбергер, аксель и сальхов + тулуп. Может, риттбергер будет в каскаде, как пойдёт. Если говорить о моей идеальной произвольной, то она состоит из четырёх четверных и двух тройных акселей. Но в Казахстане в произвольной риттбергера точно не будет, а вот второй аксель, может, попробую. Четыре четверных в произвольной программе — это больше ориентир на чемпионат России», — цитирует Кондратюка Sport24.
Кондратюк заявил о себе в сезоне-2020/2021, блестяще выступив на Кубке Первого канала. Марка тут же назвали претендентом на вторую путёвку на чемпионат мира, но повторить успешный прокат в финале Кубка России Кондратюк не сумел.
В сентябре текущего года 18-летний Кондратюк стал бронзовым призёром первого в карьере международного турнира среди взрослых и подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
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