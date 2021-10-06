«В субботу я отыграюсь». Екатерина Боброва опубликовала пост о «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала об участии в шоу «Ледниковый период». Вчера, 5 октября, прошёл второй съёмочный день. Она выступает в паре с Макаром Запорожским.

«Спортивный характер, эмоциональный человек так ещё и перфекционист в работе — жгучая смесь… Ещё с прошлого года твержу себе: «Катя, это всего лишь шоу. Расслабься и получай удовольствие!» Но, что в прошлом году, что в этом, у меня так не получается. Ночами ищу музыку, выхожу из себя, если не нравится какой-то элемент. Безумно нервничаю, если мы не успеваем доставить программу или накатать её.

И невероятно сильно расстраиваюсь, если что-то не получается на съёмках. Вот как с этим быть? Так никаких нервов не хватит! Сегодня прошли съёмки второй программы. Настоящие мои эмоции покажу вам в субботу. Потому что не можем что-то рассказывать вам раньше времени. Но уж в субботу я отыграюсь! Ждёте субботы?» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

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