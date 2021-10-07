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Тарасова/Морозов выиграли короткую программу на Finlandia Trophy, Мишина/Галлямов — вторые

Тарасова/Морозов выиграли короткую программу на Finlandia Trophy, Мишина/Галлямов — вторые
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На международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают второе место из-за падения партнёрши после исполнения тройного сальхова.

На третьей позиции образованный перед олимпийским сезоном дуэт Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, представляющий Канаду. Они отстают от россиян на 6 баллов.

Фигурное катание. Международный турнир Finlandia Trophy. Эспо
Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) – 78,33.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,76.
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 67,55.

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