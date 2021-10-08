Российские фигуристы Коляда и Алиев стали призёрами Finlandia Trophy

Американский фигурист Джейсон Браун выиграл международный турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy. Призёрами соревнований стали россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Евгений Семененко в итоге занял пятое место, уступив всего 0,35 балла лидировавшему после короткой программы канадцу Кигану Мессингу.

Отметим, что произвольную программу выиграл итальянец Маттео Риццо. Семененко, чисто исполнивший три разных четверных прыжка, с наивысшей из всех участников оценкой за технику (97,00) и личным рекордом занял третье место, что и позволило ему подняться с 11-й позиции после короткой программы. Второй результат в произвольной показал Коляда, получивший традиционно высокие компоненты. Браун во второй день соревнований занял только пятое место. Подняться выше американцу не помогла даже самая высокая из всех участников оценка за компоненты (92,02).

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспо

Мужчины

1. Джейсон Браун (США) – 262,52

2. Михаил Коляда (Россия) – 256,98

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 249,25

4. Киган Мессинг (Канада) – 242,58.

5. Евгений Семененко (Россия) – 242,23

6. Маттео Риццо (Италия) – 238.75