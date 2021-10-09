Браун: благодарен судьбе, что у меня была возможность тренироваться с Медведевой

Американский фигурист Джейсон Браун, выигравший Finlandia Trophy, рассказал об отношении к соперникам из России.
«Русские фигуристы – просто невероятные. Какая у них техника, какое качество выполнения элементов! Я сегодня разминался вместе с Колядой: то, как он прыгает даже на полу, поражает. Я смотрю на него и учусь. И это относится ко всем вашим спортсменам – они привносят высокий уровень в фигурное катание. Может, это и не кажется им уникальным, но поверьте, со стороны это выглядит именно так.
Я благодарен судьбе за то, что у меня была возможность тренироваться с Женей Медведевой, я столько узнал от неё, смог благодаря ей понять то, как фигурное катание устроено у вас. У меня есть уникальная возможность тренироваться со спортсменами из разных уголков мира, но именно у Евгении я научился наибольшему. У нас с ней особые отношения, которые, мы к счастью, поддерживаем.
А из спортсменов, которые катаются в этом сезоне – если уж надо выбрать кого-то одного – то пусть это будет Алёна Косторная. Она мне очень нравится. С артистической точки зрения, она просто необыкновенная, на неё так приятно смотреть. В позапрошлом сезоне, когда она только вышла во взрослые, она поразила моё воображение», – приводит слова Брауна Sports.ru.
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