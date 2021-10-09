Стали известны все участницы финала юниорской серии Гран-при

После завершения седьмого этапа в Линце (Австрия) стали известны все фигуристки, которые примут участие в финале юниорской серии Гран-при в женском одиночном катании.

Среди них четыре россиянки: Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян и Софья Муравьева, — а также американки Линдси Торнгрен и Изабо Левито. Ещё одно вакантное место будет отдано фигуристке из Японии как представительнице страны-организатора турнира.

Финал Гран-при среди юниоров пройдёт с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

Отметим, что российские финалистки представляют группу Этери Тутберидзе и академию «Ангелы Плющенко». При этом Жилина травмирована.

Также напомним, критерии отбора в финал в сезоне-2021/2022 были изменены. Вместо лучших по сумме баллов на двух этапах в Японию поедут только фигуристки, выигравшие один из этапов серии.