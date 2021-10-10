«Может, она ненакрашенная была?» Светлана Журова – о поведении Загитовой с журналистами

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о недопонимании фигуристки Алины Загитовой с журналистами на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».

Ранее журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил о грубом поведении Загитовой с журналистами. Однако позднее принёс извинения фигуристке.

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека? Правда, бывают такие ситуации, когда не надо фотографировать, может быть, у неё не было настроения, не хотелось, может быть, она ненакрашенная была? Человек же имеет право расслабиться.

Конечно, она могла и грубо ответить. Я знаю ряд известных людей, тех же спортсменов, к которым почему-то такое отношение, мол: раз ты публичный человек, то всегда должен выворачивать себя наизнанку и всё показывать. Но далеко не у всех бывает такое радостное настроение. По большому счёту, это её личное дело — дать кому-то сфотографировать себя, будучи на хоккейном матче, или не дать. Сказать: «Ребята, я не хочу». Она имеет на это право, как и любой человек.

Мы же там не были и не знаем, что в конечном счёте она говорила. Её в последнее время дергают все. За последние две недели её издергали всю, поэтому, когда она видит журналистов, сразу чувствует от них угрозу. Если к спортсмену подходят дружественные журналисты, то он будет отвечать дружелюбно даже в плохом настроении, а если к нему лезут «журналисты-однодневки», то и относиться к ним будут с опаской, потому что спортсмен не знает, каким боком общение с ними ему вылезет. Особенно в ситуации вокруг Алины», — цитирует Журову «Газета.Ru».