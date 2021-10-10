Елизавета Туктамышева раскрыла секрет своего тройного акселя

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему именно тройной аксель стал её коронным элементом.
«Просто в детстве я очень любила прыгать и рано выучила аксель. Где-то сохранились те способности и желание, плюс техника Алексея Николаевича Мишина, который изначально очень хорошо мне поставил двойной аксель, и он был высокий, пролётный — грех не делать тройной, как говорится. Тут нет секрета. Надо просто иметь немного потенциала к исполнению прыжков, потому что есть потенциально прыгучие спортсмены, есть потенциально компонентные. Поэтому если есть потенциал к прыжкам, хорошая техника и смелость, потому что смелость у меня созрела в сознательном возрасте, что тоже немаловажно, то не надо бояться, надо делать. С акселем у меня получается, с четверными пока не очень, но я борюсь с этим», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.
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