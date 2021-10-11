Алексей Урманов: я не понял выступления Валиевой. Туктамышева понравилась больше

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов подвёл итоги выступления российских фигуристок на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy.
Победу одержала Камила Валиева, которая, несмотря на падение с тройного акселя, установила новые мировые рекорды в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24). Елизавета Туктамышева свой коронный тройной аксель сделала дважды – сольно и в каскаде — и заняла второе место.
«Есть оценки за технику, а есть за творческую составляющую программы. Мне Туктамышева понравилась больше, выступление Камилы с точки зрения интересного прочтения программы я не оценил. Точнее, не понял его. Поэтому не совсем справедливо будет её превозносить, бороться можно со всеми.
Точно были люди, которые исполняли «Болеро» эффектнее, и Валиевой есть к чему стремиться. Три четверных — это здорово, но нужно что-то ещё», — цитируют Урманова «Известия».
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