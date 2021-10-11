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Алёна Леонова назвала фигуристку, за которую больше всего болеет

Алёна Леонова назвала фигуристку, за которую больше всего болеет
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова заявила, что больше всего болеет за чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву, и объяснила почему.

«Буду честна: больше всего я болею сегодня за Лизу Туктамышеву, потому что, во-первых, она, как и я, представляет школу фигурного катания Санкт-Петербурга. Во-вторых, она уже взрослая спортсменка, и я очень хорошо понимаю, что это такое — бороться на равных с совсем молодыми девочками. Лиза — герой», — приводит слова Алёны Леоновой ТАСС.

На турнире Finlandia Trophy Туктамышева стала второй, уступив лишь Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную.

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