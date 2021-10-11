Скопцова и Алёшин выиграли этап КР в Йошкар-Оле после снятия Синициной и Кацалапова

Фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали победителями турнира танцевальных пар на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. По итогам двух прокатов дуэт набрал 199,75 балла. Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (160,29), на третьем месте — Екатерина Храбрых и Мирон Суслов (111,64).

Отметим, что после короткой программы в соревнованиях уверенно лидировали чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, однако пара снялась с турнира по медицинским показаниям.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Йошкар-Ола

Танцы на льду. Итоги

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 199,75 балла

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 160,29

3. Екатерина Храбрых/Мирон Суслов — 111,64.