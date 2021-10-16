Щербакова и Хромых отказались от общения со СМИ на Budapest Trophy
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова и её соотечественница Майя Хромых не вышли к журналистам после короткой программы на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. Как сообщили организаторы, фигуристки отказались от общения со СМИ в Венгрии по решению тренерского штаба.
«Мы сделали всё возможное, пытались организовать общение двух российских фигуристок с вами, но они не смогут пообщаться с прессой. Увы, это решение тренера», — приводит слова представителя организаторов «РИА Новости».
В kiss&cry в столице Венгрии Щербакову и Хромых сопровождал хореограф Даниил Глейхенгауз. Также в тренерский штаб входят заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.
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