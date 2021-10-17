Жулин: Хромых практически исполнила два четверных, её победа не удивила

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал результаты соревнований в женском одиночном катании на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии.

Благодаря победе в произвольной программе Хромых, которая дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых, обошла чемпионку мира Анну Щербакову. Третье место заняла ещё одна россиянка Софья Самодурова.



«Хромых практически исполнила два четверных, её победа не удивила. А Щербакова пошла на четверной, честь ей и хвала. Пока он не готов, но тренеры говорили, что в подготовке она отстаёт где-то на два месяца. Молодец, что пошла, не надо никакой паники.

Хромых — великолепная фигуристка, я её поздравляю с заслуженным первым местом. Может ли победа Хромых повлиять на шансы в борьбе за попадание на Олимпиаду? Ничего не может повлиять, кроме чемпионата России, который пройдёт в конце года», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.