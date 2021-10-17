Фигуристка Анна Щербакова проиграла первый турнир с января 2020 года

Победительница чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова, заняв второе место на международном турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии, потерпела первое поражение с января 2020 года. Тогда на чемпионате Европы она завоевала серебро, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

В дальнейшем Щербакова выигрывала все старты, в которых принимала участие. Победная серия прервалась в Будапеште, где золото завоевала Майя Хромых.

Хромых выиграла турнир благодаря победе в произвольной программе. Майя допустила ошибку при приземлении с сольного четверного тулупа, но чисто исполнила тот же прыжок в каскаде. При этом лидировавшая после первого дня соревнований Щербакова допустила падение с четверного флипа. Ставшая третьей Софья Самодурова упала с тройного сальхова.