Елизавета Туктамышева объяснила замену платья для произвольной программы

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева ответила на популярный вопрос о замене платья для произвольной программы.

Первый вариант костюма Туктамышева показала на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге, но уже на контрольных прокатах в Челябинске болельщики увидели на фигуристке совершенно другое платье.

«Один из топ-вопросов из Челябинска: «Почему на произвольную программу была замена платья?»



Мне очень нравится новое платье для ПП, но мы не сразу к нему пришли, к закрытым показам было готово другое платье, но уже было понятно, что это не 100% попадание, при этом оно тоже очень красивое, но по стилю и задумке хотелось другое.

А так как закрытые прокаты — это почти как соревнования, то и выступать на них лучше в полном образе. Поэтому решено было обкатать первое платье. На тот момент уже были эскизы нового костюма, который был готов к контрольным прокатам. Будут ли ещё замены, не знаю, но ещё начало сезона и мне не надоело», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».