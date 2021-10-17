Фигуристка Попова сравнила победу Team Spirit на The International 10 с золотом Олимпиады

Чемпионка Универсиады российская фигуристка Бетина Попова отреагировала на первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионата мира по Dota 2.
«Я шесть дней смотрела весь турнир. Болела за наших Team Spirit с самого начала, и ещё моими фаворитами были Team Secret. Ребята невероятные молодцы, просто нет слов, чтобы передать все эмоции! Не представляю, насколько тяжёлым выдался у них этот день.
Во время третьей карты я сидела на прямом эфире, но на телефоне одновременно с трансляцией соревнований по фигурному катанию шла и трансляция финала International. Очень рада, что смогла посмотреть четвёртую карту уже дома на большом экране.
Я искренне верила, что ребята могут выиграть. На таком кураже от серии побед неудивительно, что они стали чемпионами. Причём они не считались фаворитами в матче с PSG — от них победы никто не ждал, но мы очень верили. Не уверена, что в фигурном катании есть турнир, который можно было бы сравнить с The International. Только если Олимпиада!» — приводит слова Поповой «Газета.Ru».
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