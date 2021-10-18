«Считайте, что я не слышал». Алексей Мишин отреагировал на вопрос о Софье Самодуровой

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Софьи Самодуровой, оценил выступление подопечной на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy. Она заняла третье место. Победу одержала Майя Хромых, второй стала Анна Щербакова.
«Соня Самодурова – боец, у неё сейчас исторически трудное время в спортивной карьере. Всем бы такую боевитость. Доволен ли её прокатом? Это даже не вопрос. Сможет ли Софья составить конкуренцию в олимпийском сезоне? Считайте, что этого вопроса я не слышал. Что касается выступлений Ани Щербаковой и Майи Хромых, то их должны оценивать тренеры и судьи, я абстрагируюсь от этого», – приводит слова Мишина Metaratings.
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