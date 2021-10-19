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«Самой лучшей красотке». Алине Загитовой подарили огромный букет. Фото

«Самой лучшей красотке». Алине Загитовой подарили огромный букет. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала огромный букет, который ей подарили.

«Самой лучшей красотке Алине Загитовой», — отмечается в записке, приложенной к букету.

«Спасибо большое», — подписала фото Алина.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.

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